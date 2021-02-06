تأجيل الجمعية الإنتخابية لإتحاد الحراش

أجلت الجمعية الانتخابية لفريق اتحاد الحراش والتي كانت مقررة اليوم السبت، من أجل تعيين رئيس جديد للفريق.

وكشفت مصادر “النهار”، أن تأجيل هذه الجمعية الانتخابية، جاء لعدن اكتمال النصاب القانوني، لغياب العديد من المساهمين.

وتم تسجيل حضور، ثلاث مساهمين فقط، خلال اجتماع اليوم، وهم جعفر بوسليماني، وعضوا لجنة مراقبة الديريكتوار عبد القادر مانع، ورابح حداد.

وتم تحديد تاريخ 27 فيفري الجاري، كموعد جديد لعقد الجمعية العامة الانتخابية، وفي حال تواصل غياب باقي المساهمين، سيتم انتخاب رئيس جديد للنادي، من طرف الحضور فقط.