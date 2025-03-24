تأجيل الجمعية العامة لأولمبيك أقبو

أعلنت إدارة أولمبيك أقبو، عن تأجيل أشغال الجمعية العامة العادية، التي كان مقررا أن تُعقد اليوم الاثنين.

وأوضح النادي البجاوي، في بيان له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. بأن قرار التأجيل، جاء بسبب المواجهة الودية. المبرمجة سهرة اليوم، أمام الضيف شبيبة الساورة، بداية من الساعة 22:00.

كما أعلنت إدارة أقبو، بأن الجمعية العامة، ستكون يوم الأربعاء الـ 26 من شهر مارس الجاري، بداية من الساعة 22:00، على مستوى فندق “أتلانتيس”.