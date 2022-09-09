تأجيل الجولة السابعة من البريميرليغ حدادا على رحيل الملكة إليزابيث
بقلم فيصل زيان بوزيان
أعلنت اليوم الجمعة، الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، عن تأجيل الجولة السابعة، من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
وحسب البيان الرسمي، لحساب البريميرليغ، على تويتر، فإنه قد تقرر تأجيل الجولة السابعة من البريميرليغ، إحتراما للملكة الراحلة.
والتي ستلعب نهاية هذا الأسبوع والإثنين المقبل.
وأضاف البيان، أن طلب التأجيل، جاء بإتفاق جميع أندية الدوري الممتاز، تكريمًا لحياتها الاستثنائية ومساهمتها الفعالة في الأمة.
As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.
— Premier League (@premierleague) September 9, 2022
رابط دائم : https://nhar.tv/m1eGp