تأجيل الجولة السابعة من البريميرليغ حدادا على رحيل الملكة إليزابيث

أعلنت اليوم الجمعة، الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، عن تأجيل الجولة السابعة، من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وحسب البيان الرسمي، لحساب البريميرليغ، على تويتر، فإنه قد تقرر تأجيل الجولة السابعة من البريميرليغ، إحتراما للملكة الراحلة.

والتي ستلعب نهاية هذا الأسبوع والإثنين المقبل.

وأضاف البيان، أن طلب التأجيل، جاء بإتفاق جميع أندية الدوري الممتاز، تكريمًا لحياتها الاستثنائية ومساهمتها الفعالة في الأمة.