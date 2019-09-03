تأجيل الداربي الكبير لموعد لاحق !

الرياضة
  • -
  • 0
تأجيل الداربي الكبير لموعد لاحق !
بقلم أمير بهلول

أعلن الموقع الرسمي لـ “إتحاد العاصمة” عن تأجيل مباراة الداربي الكبير أمام الغريم “مولودية الجزائر” لموعد لاحق.

فقد كان من المقرر أن يتم إجراء المباراة يوم 11 سبتمبر المقبل، غير أن مشاركة “سوسطارة” في المنافسة القارية واستدعاء 8 لاعبين في مختلف المنتخبات الوطنية حال دون ذلك.

يذكر أن “إتحاد العاصمة” سيواجه “غور ماهيا” يوم الأحد 15 سبتمبر  في ملعب “مصطفى تشاكر” لحساب ذهاب الدور 16 لمنافسة دوري أبطال إفريقيا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=695392

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com