تأجيل الداربي الكبير لموعد لاحق !

أعلن الموقع الرسمي لـ “إتحاد العاصمة” عن تأجيل مباراة الداربي الكبير أمام الغريم “مولودية الجزائر” لموعد لاحق.

فقد كان من المقرر أن يتم إجراء المباراة يوم 11 سبتمبر المقبل، غير أن مشاركة “سوسطارة” في المنافسة القارية واستدعاء 8 لاعبين في مختلف المنتخبات الوطنية حال دون ذلك.

يذكر أن “إتحاد العاصمة” سيواجه “غور ماهيا” يوم الأحد 15 سبتمبر في ملعب “مصطفى تشاكر” لحساب ذهاب الدور 16 لمنافسة دوري أبطال إفريقيا.