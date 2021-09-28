تأجيل الدخول الجامعي إلى 10 أكتوبر المقبل

فيما سيتم استقبال الطلبة على مستوى الإقامات الجامعية يوم 8 أكتوبر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تأجيل الدخول الجامعي إلى غاية 10 أكتوبر المقبل، عوض يوم 3 أكتوبر، فيما أمرت مديري الخدمات الجامعية باستقبال الطلبة على مستوى الإقامات الجامعية بداية من 8 أكتوبر الداخل‪.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن سبب تأجيل الدخول الجامعي يعود إلى حملة التلقيح المتواصلة على مستوى الجامعات الجزائرية، إضافة إلى حملات التحسيس التي تدعو بالدرجة الأولى الطلبة إلى التلقيح، خاصة بعد إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن إقبال الطلبة على التلقيح محتشم‪ .

هذا ويعمل رؤساء الجامعات على تنظيم “بروتوكول” صحي مع الدخول الجامعي لتفادي انتشار وباء “كورونا”، من خلال الاعتماد على التدريس عن بعد.

وفي هذا الصدد، دعت الوزارة، مديري المؤسسات الجامعية ورؤساء الندوات الجهوية الجامعية، إلى استئناف نشاط المكتبات وقاعات المطالعة، مع ضرورة التطبيق الصارم لـ”بروتوكول” صحي لكل نشاط، يتضمن خصوصا، استخدام نسبة 50 بالمئة فقط من قدرات استقبال المؤسسة في المرحلة الأولى، واحترام التباعد الجسدي على الوافدين على تلك القاعات، مع إلزام جميع المستخدمين بارتداء القناع الواقي إجباريا، والاستعانة بوضع ملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية على مستوى مختلف نقاط الدخول، التي يجب تعزيز الإجراءات الوقائية فيها، بوضع ممسحات لتطهير الأحذية ووضع محلول مطهّر تحت التصرف‪.

كما ألزمت الوزارة مديري المؤسسات الجامعية، بضرورة القيام بعملية التطهير المنتظم للقاعات والمراحيض والطاولات والكراسي، وغيرها من المعدات المستخدمة، مع التهوية الطبيعية للأماكن بفتح النوافذ، والتحذير من استعمال مكيفات الهواء والمراوح لمنع انتشار الفيروس‪.

وكانت مختلف المؤسسات الجامعية، خاصة منها مديريات الخدمات الجامعية، قد باشرت منذ أيام، عملية واسعة لوضع إجراءات صحية ووقائية لاستقبال الطلبة المقيمين في الأحياء الجامعية بأمان.