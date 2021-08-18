تأجيل الدخول المدرسي إلى يوم 21 سبتمبر

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأربعاء، عن إجراء تعديل على تاريخ الدخول المدرسي، للسنة الدراسية 2021/2022 لجميع المناطق.

وحسب بيان للوزارة، تم تأجيل الدخول المدرسي للسنة الدراسية المقبلة 2021/2022، إلى يوم الثلاثاء 21 سبتمبر صباحا بالنسبة للتلاميذ.

كما تم تأجيل الدخول المدرسي بالنسبة للموظفين الإداريين، إلى يوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021 صباحا، وبالنسبة للأساتذة، تم التأجيل إلى يوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 صباحا.

وجاء ذلك، طبقا للقرار الوزاري رقم 095 المؤرخ في 17 أوت 2021، المعدل للقرار الوزاري رقم 59 المؤرخ في 23 جوان 2021، والذي يحدد تاريخ الدخول المدرسي، ورزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية .2021/2022