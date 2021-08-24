تأجيل الدخول المهني إلى غاية 5 أكتوبر والتسجيلات إلى 25 سبتمبر

أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل الدخول المهني إلى غاية 5 أكتوبر من السنة الجارية. وقد كان من المقرر أن يكون الدخول المهني في 26 سبتمبر المقبل.

وقررت الوزارة الوصية، بتمديد التسجيلات بقطاع التكوين المهني إلى غاية 25 سبتمبر من السنة الجارية. وجاء قرار التأجيل لأسبوعين لمنح وقت إضافي لمواصلة عملية التلقيح ضد كوفيد 19.

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