تأجيل الدخول لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين إلى تاريخ لاحق

أعلنت وزاة التكوين والتعليم المهنيين، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل الدخول إلى مؤسسات ومراكز التكوين المهني من 30 أوت الجاري إلى تاريخ لاحق.

وحسب بيان الوزارة المنشور على الصفحة الرسمية للاتحادية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين على “الفايسبوك”، فقد تمّ تأجيل الدخول التكويني المقرر سابقا يوم 30 أوت الجاري.

وأوضح البيان بأن قرار التأجيل يأتي في ظل الوضعية الصحية للبلاد المرتبطة بانتشار وباء “كورونا” واستمرار تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بالفيروس.



بالإضافة إلى ضمان دخول تكويني آمن لكل المتكونين والمستخدمين في أحسن الظروف، والتأكد من كل مستلزمات الوقاية لتنفيذ “البروتوكول” الصحي المعتمد في كل المؤسسات التكوينية.

وفي هذا الإطار، فقد تقرر تأجيل موعد استئناف التكوين في كافة مؤسسات القطاع الذي كان محددا يوم 30 أوت الجاري إلى موعد لاحق.

وأكد البيان الوزاري بأنه سيُحدّد الموعد الجديد لاستئناف التكوين في جميع مؤسسات قطاع التكوين والتعليم المهنيين وفق ما توصي به الهيئات الصحية والسلطات العليا المتخصصة.