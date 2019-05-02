تأجيل الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للأفافاس

قررت جبهة القوى الاشتراكية، تأجيل الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، المزمع عقدها يوم السبت 4 ماي 2019.

وأبلغ الافافاس في بيان له، اليوم الخميس، أعضاء المجلس الوطني، أنه تم تأجيل الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، لصرورة طارئة.

وأشار الافافاس أن الدورة الاستثنائية، ينبغي عقدها في سياق سياسي وطني معين وحاسم، تستحق الكثير من الاستعداد وظروف أفضل للنجاح.

لهذا الغرض، من المقرر عقد الدورة الاستثنائية القادمة للمجلس الوطني في 17 ماي 2019.

ودعا الافافاس قادته على جميع المستويات ونشطاءه، البقاء حذرين ومتيقظين، لجعل الأحزاب والشعب والبلاد يتخطون هذه المرحلة المضطربة.