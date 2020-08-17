تأجيل الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022

تقرر تأجيل الدور الثاني، من تصفيات المنطقة الإفريقية، المؤهلة لمونديال قطر 2022، بسبب جائحة كورونا.

وكان من المقرر إجراء هذه التصفيات، الخاصة بالدور الثاني، شهر أكتوبر المقبل، قبل أن يتم تأجيلها لوقت لاحق، بسبب تواصل تفشي جاحة كورونا.

ويأتي هذا القرار، حب (و.أ.ج)، بعد بلاغ الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بخصوص تأجيل المباريات التصفوية لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023، بهدف الحفاظ على صحة الرياضيين.

يذكر أن المنتخب الوطني الجزائري، يتواجد ضمن المجموعة الأولى من الدور الثاني لتصفيات مونديال 2022، إلى جانب كل من بوركينا فاسو، النيجر، وجيبوتي.