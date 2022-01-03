تأجيل الرحلات الجوية لليوم الثاني على التوالي

أعلنت الجوية الجزائرية، اليوم الاثنين، عن استمرار الإضطرابات في جميع الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب الكثيف.

وحسب ما أفادت به الجوية الجزائرية، في بيان لها، أن نظرا للضباب الكثيف الذي يميّز الولايات الساحلية صبيحة اليوم الاثنين. فقد تم تسجيل إضطراب في جميع الرحلات الجوية بسبب رداءة الرؤية.

وأضاف المكلف بالإعلام أمين الأندلسي، للنهار، أن هذا التنبيه سيبقى ساريا إلى غاية تحسن الوضعية الجوية.

طالع ايضا:

بالمقابل تتوقع مصالح الأرصاد الجوية قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية محمّل بأمطار وكتلة هوائية باردة تؤدي إلى تساقط للثلوج بداية من أمسية يوم الأربعاء.

وحسب النماذج الرقمية الخاصة بالرصد الجوي، تؤكد قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية من شمال أوروبا على الولايات الشرقية والوسطى. خاصة الداخلية منها بداية من أمسية الأربعاء، وسيكون أكثر اعتبارا ونشاطا نهاية الأسبوع.

كما ستعرف الولايات الوسطى والشرقية أجواء غير مستقرة بداية من أمسية الأربعاء بسبب الكتلة الهوائية الباردة التي تؤدي إلى تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها مابين 1000 و1200 متر يومي الخميس والجمعة.

وتشير ذات النماذج، إلى أن الأسبوع المقبل سيعرف سلسلة من الإضطرابات الجوية المحملة بهواء بارد وأمطار معتبرة مع تراجع في درجات الحرارة القصوى على كافة الولايات الشمالية للوطن.

كما شهدت بعض ولايات الوطن صبيحة اليوم الأحد، ضبابا كثيفا على الولايات الساحلية للوطن والجليد. مما أدى إلى حدوث إضطراب في حركة المرور بسبب الضباب ببعض المحاور والطرقات.

وقال الرائد سمير بوشحيط، المكلف بالإعلام على مستوى مركز التنسيق المروري للدرك الوطني، أن حالة الطرقات صبيحة اليوم عرفت شللا واضطرابا. بسبب تشكل الجليد والضباب الكثيف. على غرار ولاية الطارف حيث عرف الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين ولايتي الطارف وعنابة تشكل ضباب كثيف. مما أدى إلى محدودية الرؤية.