تأجيل “السوبر” وضبط برنامج كل اللقاءات المتأخرة

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن إجراء تحديث في المنافسات المحلية في الفترة ما بين نوفمبر الجاري وجانفي المقبل، حيث تقرر تأجيل “السوبر” مع برمجة كل اللقاءات المتأخرة في بداية الموسم الجاري.

وجاءت خطوة الرابطة من أجل مجاراة فترة التوقف القادمة. التي ستعرف مشاركة المنتخب الأولى في كأس أمم إفريقيا والمنتخب الرديف في البطولة العربية. مع الأخذ بعين الاعتبار مشاركات الأندية الجزائرية قاريا.

وحددت الهيئة الكروية، أيام 17 و20 و21 و22 نوفمبر الجاري، موعدا لإجراء لقاءات الجولة الـ 12.

على أن تتوقف المنافسة بعدها، أين ستكون الأندية المعنية بدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية. على موعد مع خوض لقاءات الجولة الـ 2 من المجموعات يوم الجمعة الـ 28 نوفمبر.

وتنطلق بطولة كأس العرب يوم الفاتح ديسمبر، أين تم في أيام الـ 4 والـ 5 والـ 6 الشهر ذاته. إجراء لقاءات الدور الـ 32 من كأس الجزائر. مع خوض لقاءات الدور الـ 16 أيام الـ 11 والـ 12 والـ 13.

على أن تستأنف منافسة البطولة المحترفة في جولتها الـ 13، أيام الـ 19 والـ 20 والـ 21 من شهر ديسمبر، والجولة الـ 14 ستقام أيام الـ 26 والـ 27 والـ 28 من الشهر ذاته.

وقبل ذلك، تم برمجة أول لقاءين متأخرين عن جولة الافتتاح. الأولى بين شبيبة القبائل واتحاد العاصمة والثانية بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، واللتان ستلعبان يوم الأربعاء الـ 24 ديسمبر.

وتتواصل خلال شهر جانفي برمجة اللقاءات المتأخرة. بداية من مواجهة المولودية ونجم بن عكنون، المقرر في الفاتح من جانفي 2026 ضمن تسوية الجولة الـ 3.

وتلعب يومي الـ 3 والـ 4 من شهر جانفي مواجهتين ضمن تسوية الجولة الـ 8. بين كل من اتحاد العاصمة، أمام مستقبل الرويسات. وشباب بلوزداد أمام وفاق سطيف.

وفي الـ 5 من الشهر ذاته. يواجه شبيبة القبائل الضيف مولودية الجزائر، في “كلاسيكو” مثير متأخر عن الجولة الـ 6.

على أن تقام لقاءات الجولة الـ 15 من البطولة المحترفة، أيام 8 والـ 9 والـ 10 جانفي 2025. متبوعة بآخر اللقاءات المتأخرة عن الجولة الـ 12. والتي سيكون أطرافها معنيون بخوض لقاءات إفريقية في موعدها المحدد أيام 17 و20 و21 و22 نوفمبر الجاري. وذلك، يوم الـ 13 جانفي.

بينما تم تأجيل “السوبر” بين حامل لقب البطولة مولودية الجزائر والجار اتحاد العاصمة. المتوج بكأس الجزائر، رسميا إلى تاريخ الـ 17 جانفي 2026. بعدما كان مبرمجا مسبقا يوم الـ 26 ديسمبر الجاري، وذلك، بسبب التزامات الفريقين القارية في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية.