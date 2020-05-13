تأجيل الصالون الدولي باتيماتيك إلى 22 نوفمبر القادم

تم تأجيل الطبعة 23 للصالون الدولي للبناء و الإنشاءات ومواد البناء و الأشغال العمومية “باتيماتيك” الى 22 نوفمبر القادم بسبب وباء كورونا.

افادت الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “سافكس”، اليوم الاربعاء عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه “ونظرا لاستمرار تفشي وباء كورونا فانه من غير الممكن تنظيم هذا الصالون في جوان 2020”.

واضافت سافكس “وعليه تم تأجيله لبضع أشهر لتمكين العارضين والزائرين من كل الدول تحضير أنفسهم بعد نهاية الحجر بأريحية من اجل إنجاح مشاركتهم في هذا الصالون”.