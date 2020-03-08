تأجيل الصالون الدولي للأنشطة البترولية بوهران بسبب كورونا

تم تأجيل الصالون الدولي للأنشطة البترولية لشمال إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، الذي كان مبرمجا بداية شهر مارس الجاري بوهران.

وتقرر تأخير الصالون إلى غاية شهر سبتمبر المقبل، إذ حدد تاريخه خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 9 من شهر سبتمبر، بالنظر إلى الظروف الصحية الحالية التي تعرفها كل مناطق العالم، بسبب اتساع رقعة فيروس كورونا، والتدابير الصحية المتخذة من قبل دول العالم بالنسبة لتنقل الأفراد ومراقبة الموانئ والمطارات.

و قال موقع الملتقى المنظم في المركز الدولي للمؤتمرات بوهران، أن الملتقى تم تأجيله في آخر لحظة، بينما كان المنظمون يتوقعون مشاركة كبيرة للمؤسسات والشركات البترولية العالمية تصل إلى 650 عارض، و135 محاضر وحوالي 1200 مندوب، بالإضافة إلى توقع حضور ما يفوق 27 ألف زائر.