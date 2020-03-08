تأجيل الصالون الدولي للبيئة والطاقات المتجددة بسبب وباء كورونا

قررت السلطات تأجيل الصالون الدولي للبيئة والطاقات المتجددة، المقرر إقامته بالجزائر، بعد ساعات.

وحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ”النهار أونلاين”، فإن الطبعة الثالثة للصالون كانت مقررة بالجزائر، على أن يجري حفل الافتتاح غدا الإثنين.

وكان من المزمع أن تشرف وزيرة البيئة والطاقات المتجددة نصيرة بن حراث على افتتاح الصالون صبيحة الغد.

وبحسب نفس المصادر، فإن تأجيل تنظيم الصالون الصالون الدولي للبيئة والطاقات المتجددة، يأتي في إطار تطبيق تدابير لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت عدة دول في العالم قد شرعت في إلغاء تظاهرات دولية، في إطار تدابير لمواجهة الوباء، ولمنع انتقاله مع الزوار والوافدين الأجانب.