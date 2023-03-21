تأجيل العديد من رحلات مارسيليا-الجزائر

أجلت شركة النقل البحري للمسافرين Algérie Ferries العديد من رحلاتها التي تربط بين خط مرسيليا والجزائر.

وحسب مصادر النهار، فإن التأجيل مس الرحلات المغادرة من ميناء مرسيليا باتجاه الجزائر والمبرمجة بتواريخ 22، 23، 25، و26 من شهر مارس الجاري.

وقد اتصلت الشركة الوطنية للنقل البحري هاتفيا بالمسافرين المعنيين، حيث أبلغتهم بتأجيل هذه الرحلات.

ويتعلق الأمر برحلة مارسيليا الجزائر التي كانت مبرمجة يوم غد الأربعاء على الساعة 16 مساء على متن سفينة الجزائر 2، حيث تم تأجيلها إلى 24 مارس على الساعة 12 من منتصف النهار.

كما مس التأجيل أيضا، رحلة مرسيليا الجزائر، المبرمجة بتاريخ 23 مارس، حيث تم تأجيلها إلى 25 من نفس الشهر.

وقررت الشركة الوطنية للنقل البحري تأجيل رحلة المقررة بتاريخ 25 مارس إلى 26 من نفس الشهر .

وأخيرا شمل هذا التأجيل رحلة مارسيليا المقررة بتاريخ 26 مارس، حيث تم تغيير موعد إنطلاقها إلى 27 من نفس الشهر.

وجاءت هذا التأجيلات بسبب الإضرابات والمظاهرات التي تشهدها فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد.