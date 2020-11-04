تأجيل العرض الشرفي الأوّل للفيلم الروائي الطويل “هيليوبوليس” لمخرجه جعفرقاسم

قررت وزارة الثقافة والفنون تأجيل العرض الشرفي الأوّل للفيلم الروائي الطويل “هيليوبوليس” والذي كان من المقرر بقاعة الأوبرا غدا.

وكان من المقرر عرض الفيلم بقاعة الأوبرا بوعلام بسايح الخميس 5 نوفمبر 2020، على الساعة 17سا مساء.

وجاء هذا القرار بغرض إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الحضور وفتح نقاش داعم للفيلم الجزائري.

وأضاف بيان الوزارة أنه خاصّة وأن السينما الجزائرية تحتاج الدعم للعودة إلى الساحة الدولية.

للإشارة الفيلم من إخراج جعفر قاسم، وإنتاج المركز الجزائري لتطوير السينما، قد أختير ليمثل الجزائر في جوائز الأوسكار،.

هذا وقد تم عرض “هيليوبوليس” اليوم بقاعة إبن زيدون برياض الفتح أمام الصحافة الجزائرية.