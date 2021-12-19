تأجيل “الكان” يُطرح من جديد وهذه آخر التطورات

عاد مسلسل تأجيل “الكان” ليعرف حلقة جديدة منه في الساعات الماضية، وذلك بعد ضغوطات من جياني إنفانتينو والأندية الأوروبية الكبيرة.

وكشفت “بي إن سبورتس”، عن إجتماع طارىء بين رئيس الفيفا ونظيره رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، لدراسة هذه القضية الشائكة.

وأكد المصدر السالف ذكره، بأن إنفانتينو مصر على تأجيل المنافسة، بحجة الإنتشار السريع المتحور أوميكرون في القارة السمراء.

ويصر السويسري، على وجود تهديد على صحة اللاعبين الذين سيكونون معنيين بالمشاركة في المنافسة الإفريقية.

ويفترض أن تجتمع اللجنة التنفيذية للكاف في الساعات القادمة، من أجل دراسة مستقبل كأس إفريقيا والحسم فيها بشكل نهائي.