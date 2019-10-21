تأجيل المحاكمة بين “سبيسيفيك” وعبدالله جاب الله إلى 11 نوفمبر

أجلت، اليوم الاثنين، محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، المحاكمة التي كانت مقررة بين النائب البرلماني السابق الطاهر ميسوم ورئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله.

وحسب مصادر مطلعة، فإن المحكمة أجلت، المحاكمة إلى تاريخ 11 نوفمبر الداخل.

حسب ذات المصادر، فإن قرار التأجيل، جاء بسبب عدم حضور النائب السابق “سبيسيفيك” الى المحكمة.

وكان رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله قد رفع دعوى قضائية ضد النائب البرلماني السابق المثير للجدل الطاهر ميسوم.

وحسب ما أعلنه لخضر بن خلاف رئيس مجلس الشورى لجبهة العدالة والتنمية، فإن جاب الله قام بمقاضاة “سبيسيفيك”، بعد تصريحات اتهمه فيها باحتكار استيراد الزجاج بالجزائر.

ورفض الطاهر ميسوم، استلام محضر تبليغه بتاريخ الجلسة، بعدما تنقل إليه محضر قضائي في وهران، لتسليمه الاستدعاء.

وكان “سبيسيفيك” قد أطلق منذ فترة اتهامات في حق جاب الله، عندما اتهمه بأنه المستورد الوحيد الذي يحتكر تجارة الزجاج.