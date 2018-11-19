تأجيل المحاكمة في إطار الإستئناف لقاتل الطفلة سلسبيل بوهران

تم اليوم الإثنين تأجيل محاكمة قاتل الطفلة سلسبيل إلى 31 ديسمبر القادم في إطار الاستئناف بمجلس قضاء وهران وهذا لغياب محامي للمتهم الرئيسي.

حيث تم تعيين محامي المتهم الرئيسي في مقتل الطفلة سلسبيل خلال المحاكمة الابتدائية في إطار المساعدة القضائية.

هذا وقد أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية لوهران يوم 19 سبتمبر الماضي حكما بالإعدام في حق المتهم “خ.ع” 18 سنة.

بتهمة هتك عرض وقتل الطفلة زحاف سلسبيل والبالغة من العمر 8 سنوات يوم 18 أوت المنصرم.

وأيضا في حق شريكه “ش.م” 31 سنة والذي ساعده في نقل جثة الضحية على متن سيارته لرميها في مفرغة عمومية.

وذلك بحي “الشهداء” غير بعيد عن حي “الياسمين 2” حيث تقطن الطفلة.