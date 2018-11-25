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تأجيل المحاكمة والإفراج عن كمال بوعكاز وفضيل دوب وهواري بوخرص

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تأجيل المحاكمة والإفراج عن كمال بوعكاز وفضيل دوب وهواري بوخرص
بقلم أمينة داودي

قررت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة تأجيل محاكمة كل من كمال بوعكاز، وهواري بوخرص، وفضيل دوب والإفراج عنهم.

وقد قررت المحكمة تأجيل محاكمة الموقوفين إلى تاريخ 24 فيفري المقبل.


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