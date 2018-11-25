تأجيل المحاكمة والإفراج عن كمال بوعكاز وفضيل دوب وهواري بوخرص

وقد قررت المحكمة تأجيل محاكمة الموقوفين إلى تاريخ 24 فيفري المقبل.
تعيش عائلات البدو الرحل في منطقة المتاخمة الواقعة بين حدود ولايتي ورقلة و الوادي، وضعا صحيا وخطيرا بفعل تفشي وباء إلتهاب الكبد الفيروسي.
فالزائر للمنطقة ينصدم…
عثر اليوم الأحد الدرك الوطني لخراطة على جميع المفقودين بجبال آيث العزيز ولاية بجاية بعدما تم فقدانهم منذ ليلة أمس.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى "النهار"، فإن…
هدد رؤساء بلديات كل من المنيعة وحاسي القارة، وعدد من المنتخبين بمجلسيهما بتقديم الإستقالة الجماعية، في حال عدم إلتزام شركة entp بتشغيل بطالي المنطقة في…
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