تأجيل المحاكمة والإفراج عن كمال بوعكاز وفضيل دوب وهواري بوخرص

قررت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة تأجيل محاكمة كل من كمال بوعكاز، وهواري بوخرص، وفضيل دوب والإفراج عنهم.

وقد قررت المحكمة تأجيل محاكمة الموقوفين إلى تاريخ 24 فيفري المقبل.