تأجيل المصادقة على المنصة المينائية التي تخص عصرنة الموانئ

تقرر إنشاء منصة مينائية لتبادل البيانات من أجل وضع منصة عصرية لتبادل البيانات “نظام المجتمع المينائي الجزائري”.

هذا النظام الذي يستخدم على نطاق واسع في معظم موانئ العالم، سيسمح بإلغاء الطابع المادي للوثائق والمعطيات المطلوبة للعبور المينائي والبضائع.

كما أن هذا النظام سيمكن من رقمنة وعصرنة مختلف الإجراءات والمعاملات المتعلقة بعبور البضائع عبر الموانئ، لكسب الوقت والتكلفة.

غير أن هذه المنصة المينائية سيتم تأجيل المصادقة عليها إلى غاية وضع تقييم دقيق لما هو عليه الحال بموانئ الوطن،

وسيكون محل دراسة من قبل إجتماع مجلس وزاري مشترك بمشاركة كل المتدخلين، وفق ما جاء في بيان للوزارة الاولى.