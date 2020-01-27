تأجيل النطق بالحكم في حق الناشط السياسي سمير بلعربي الإثنين المقبل

أجلت محكمة بئر مراد رايس مساء اليوم النطق بالحكم حق الناشط السياسي، سمير بلعربي إلى غاية الإثنين المقبل.

وأوضحت مصادر النهار اونلاين سمير بلعربي متابع بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية إضافة إلى توزيع منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية.

وأثناء جلسة المحاكمة قال الناشط السياسي، “إن كل التهم الموجهة اليه مبنية على منشوراته الفايسبوكية، وليس هناك أي دليل يثبث بالمساس بالمصلحة الوطنية”.

وقل سمير بلعربي “التهم الموجهة إلي، قراءة امنية بحثة لبعض المنشورات الفايسبوكية، أنا اعترف بهذه الصفحة هي صفحتي”.

واضاف الناشط السياسي أنه “كانت بعض المنشورات بطريقة نقدية ساخرة، فكل منشور كتب بوقت معين”.

واكد أنه لم يقصف العدالة، بل كان يعبر عن رأيه، وقال أتمنى أن يستقل جهاز العدالة من قبضة السلطة التنفيذية والعسكرية.

واختتم بلعربي قائلا “انا بريء من هذه التهمة انا ضحية”.

هذا وقد إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمراد رايس 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة في سمير بلعربي.