تأجيل النطق بالحكم في قضية “سوفاك” إلى 10 أكتوبر المقبل

أجل رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة النطق بالحكم في قضية مراد عولمي، مع استمرار قضية سوفاك في المداولة 10أكتوبر المقبل.

للتذكير، خلال جلسة المحاكمة، تمسك كل واحد منهم بانكار التهم المنسوبة اليه.

ويتابع المتهمون بوقائع فساد تتعلق بالحصول على مزايا غير مستحقة وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج.

وكشف مراد عولمي طيلة استجوابه ان الوثيقة التي أدين بها باحكام سالبة للحرية من قبل محكمة سيدي امحمد غير صحيحة.

وقال إنها لا تخص مجمع سوفاك، وهو ما حاولت هيئة دفاعه إثباته من خلال ما تقدمت به، والمتعلقة بدعوى التزوير.

وطالبت بارجاء فصل القضية إلى حين فصل الدعوى، قبل أن يقرر القاضي السير في الملف مع قبول ضم الدفع للموضوع.

ولم تكمل هيئة الدفاع المرافعة في حق موكليها، ابرزهم المتهمين احمد اويحي ومراد عولمي وشقيقه خيذر.

ويأتي هذا بسبب مناوشات كلامية شهدتها الجلسة بين القاضي ودفاع المتهم مراد عولمي عبد المجيد سيليني.

وتطورت إلى حد انسحاب القاضي وتشكيلته من الجلسة لأجل استئناف المرافعات السبت الفارط.

إلا أنه وبعد افتتاح الجلسة رفضت اسرة الدفاع المرافعة بسبب ما اسمته بالتجاوزات في حقها.

والجدير بالذكر ان النيابة العامة وخلال فتح أبواب المرافعات التمست بتأييد الأحكام الابتدائية في حق المتهمين في قضية الحال.