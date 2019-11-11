تأجيل النطق بالحكم في قضية مصرع 8 رضع احتراقا داخل مستشفى الوادي

أخبار الجزائر
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تأجيل النطق بالحكم في قضية مصرع 8 رضع احتراقا داخل مستشفى الوادي
بقلم عبد العالي رحومة

قررت محكمة الوادي مساء اليوم الإثنين، تأجيل النطق بالحكم في قضية المتهمين في حادثة مصرع 8 رضع بمستشفى الطفولة والأمومة.

وجاء قرار هيئة المحكمة، بعد انتهاء هيئة الدفاع من مرافعاتها في حق المتهمين السبعة.
وقد حمّل دفاع الطاقم الطبي وشبه الطبي مسؤولية ما حدث من كارثة في أعقاب مصرع 8 أطفال رضع حرقا بالمستشفى لمدير الصحة والوزير.
وشارك في مرافعات الدفاع أزيد من 30 محام.
واستمعت هيئة المحكمة ل14 شاهدا خلال جلسة المحاكمة، منهم 4 كوبيين من أطباء وقابلات.
كما كان من بين الشهود 10 من الطاقم الطبي بالمستشفى، منهم 3 قابلات.

والتمس ممثل الحق العام في مداخلته، تسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق كل المتهمين، قبل أن تقرر هيئة المحكمة إرجاء الفصل في القضية إلى يوم 19 نوفمبر.
وقد شهدت المحاكمة حضورا كثيفا لأهالي وزملاء المتهمين، إلى جانب القنصل العام الكوبي بالجزائر.


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