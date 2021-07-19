تأجيل النطق بالحكم في قضية مُباراة الوفاق وغليزان

تأجل مرة آخرى النُطق بالحكم من قبل المحكمة الرياضية الجزائرية في قضية مُباراة سريع غليزان أمام وفاق سطيف إلى غاية يوم 26 جويلية المُقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق وفاق سطيف على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” اليوم الإثنين بيانا رسميا جاء فيه.

“إستمعت المحكمة الرياضية الجزائرية لمرافعة محامي فريقنا صبيحة اليوم، بخصوص قضية نقاط مباراة سريع غليزان الذي أشرك اللاعب كوالخير وهو تحت طائل العقوبة، حيث قدم المحامي كل الدلائل التي تعزز موقف إدارة النادي التي تطالب باسترجاع حق الفريق عن طريق منحه نقاط المباراة، وتم تأجيل النطق بالحكم إلى غاية يوم 26 جويلية المقبل”.