تأجيل النطق بالحكم في قضية مُباراة الوفاق وغليزان
بقلم حواز عبد النور
تأجل مرة آخرى النُطق بالحكم من قبل المحكمة الرياضية الجزائرية في قضية مُباراة سريع غليزان أمام وفاق سطيف إلى غاية يوم 26 جويلية المُقبل.
ونشرت الصفحة الرسمية لفريق وفاق سطيف على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” اليوم الإثنين بيانا رسميا جاء فيه.
“إستمعت المحكمة الرياضية الجزائرية لمرافعة محامي فريقنا صبيحة اليوم، بخصوص قضية نقاط مباراة سريع غليزان الذي أشرك اللاعب كوالخير وهو تحت طائل العقوبة، حيث قدم المحامي كل الدلائل التي تعزز موقف إدارة النادي التي تطالب باسترجاع حق الفريق عن طريق منحه نقاط المباراة، وتم تأجيل النطق بالحكم إلى غاية يوم 26 جويلية المقبل”.
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