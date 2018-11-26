تأجيل النظر في قضية المغني “رضا سيكا” إلى 24 ديسمبر المقبل

أجلت صباح اليوم الإثنين، محكمة الإستئناف لمجلس قضاء العاصمة، النظر في قضية رضا سيكا مغني “الفلامينكو” إلى تاريخ 24 ديسمبر 2018.

ويتابع رضا سيكا بجناية تهريب الكوكايين من العاصمة المالية باماكو الى الجزائر، مع اطارات بالخطوط الجوية الجزائرية.

حيث ستعيد محكمة الجنايات في العاصمة، فتح ملف القضية التي سيمتثل فيها 6 متهمين اثنين منهما موقوفان والباقي غير موقوفين بجناية المتاجرة و تهريب الكوكايين.

بالرجوع إلى تفاصيل القضية، فإن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية لدائرة الاستعلام والأمن في الجزائر كانت قد حققت في القضية بتاريخ 10 أكتوبر 2011.

وأطاحت بأفراد الشبكة المختصة في المتاجرة بالمخدرات القادمة من باماكو و من اسبانيا.