تأجيل النظر في قضية رئيس وفاق سطيف السابق حسان حمّار

الرياضة
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تأجيل النظر في قضية رئيس وفاق سطيف السابق حسان حمّار
بقلم فارس شايب

أجلت، محكمة سطيف الإبتدائية، النظر في قضية الرئيس السابق لحسان حمّار، المتعلقة بتهمة التزوير وإستعمال المزور، إلى غاية 22 سبتمبر الحالي.

ويعود سبب التأجيل إلى غياب القاضية برتبة رئيس قسم الجنح، ورغم نيابتها من طرف قاضي آخر، إلا أن الأخير أجل كل القضايا.
وقد مثل حسان حمّار، أمام هيئة المحكمة، بحضور كل من متورطين آخرين (ك.ص) و (ن.ن)، حيثيات القضية تتعلق بتزوير محضر رسمي، في التعاونية العقارية أم الحياة.
كما أشارت مصادر أخرى، أن حسان حمّار، سيمتثل أمام مجلس قضاء سطيف، بعد طعنه في حكم خمسة سنوات سجن نافذ، المتعلقة بالنصب والإحتيال.


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