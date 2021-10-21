تأجيل انتخابات تجديد مجلس منظمة المحامين بالعاصمة إلى غاية الفصل في الدعوى

قررت المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس بالعاصمة، الخميس وقف انتخابات تجديد منظمة المحامين ناحية الجزائر. المقررة يوم السبت، وتأجيلها إلى وقت لاحق إلى غاية الفصل في القضية المطروحة أمام القسم الاستعجالي .

وجاء تأجيل انتخابات أصحاب الجبة السوداء المزمع إجراؤها السبت المقبل بمقر مجلس قضاء العاصمة. في أعقاب شكوى أودعها عضو مجلس منظمة المحامين الأستاذ زارية خميسي. أمام ذات الجهة القضائية بالقسم الاستعجالي من ساعة إلى ساعة. ضد منظمة المحامين الممثلة من طرف النقيب عبد المجيد سيليني. بغرض تأجيل الانتخابات المزمع انطلاقها السيت المقبل بمقر مجلس قضاء العاصمة.

وحسب العريضة التي تحوز عليها ” النهار”، تضمنت الشكوى طلبات جوهرية من القضاء الاداري، للفصل في الدعوى المسجلة بالقسم الاستعجالي.

وطالب المدعي بحضور الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في دعوى الموضوع بإرجاء موعد الانتخابات المقررة يوم 25 أكتوبر الجاري. الى تاريخ لاحق، إلى غاية تحيين جدول المحامين الذي يمثل البيئة الناخبة. والأمر بتكليف الاتحاد الوطني للمحامين بتعيين لجنة خاصة تتكفل بتسيير شؤون المحامين مؤقتا. إلى غاية الاعلان عن نتائج انتخابات تجديد المجلس لمنظمة المحامين وانتخاب نقيب محامين.

ياسمينة دهيمي