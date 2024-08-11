تأجيل انطلاق الرابطة المحترفة إلى غاية هذا الموعد

كشف التلفزيون العمومي الجزائري، في خبر حصري، عن قرار الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” بتأجيل انطلاق الجولة الأولى من الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وقال التلفزيون العمومي، عبر الصفحة الرسمية له، على الفايسبوك، أن الفاف قررت تأجيل البطولة إلى غاية 21 سبتمبر 2024، بعدما كانت مبرمجة يوم 14 سبتمبر، حسب رزنامة الموسم الذي كشفت عنه الهيئة الفدرالية سابقا.

ولم يذكر، التلفزيون عن أسباب تأجيل الجولة الأولى، عن المنافسة المحلية، سوى نشر الخبر بطريقته الخاصة. في انتظار الكشف عن الأسباب خلال الساعاة القادمة.

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