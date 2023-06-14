تأجيل انطلاق الموسم الجديد وزيادة عدد اللاعبين الأجانب

عقد أعضاء الرابطة المحترفة لكرة القدم اجتماعا حمل عدة اقتراحات، بمقر الفاف الذي ترأسه عبد الكريم مدوار.

وخلص اجتماع اليوم الأربعاء، إلى عدة اقتراحات أبرزها تأخير انطلاق الموسم الكروي المقبل إلى 8 و 9 سبتمبر، بعدما كان مقررا يوم 18 آوت للسماح للاعبين بالراحة الصيفية بشكل أكبر والقيام بتربصات على المدى الطويل. وهو الاقتراح الذي سيقدّم إلى اعضاء المكتب الفيدرالي مستقبلا.

كما خلص مقترح أعضاء الرابطة إلى زيادة عدد اللاعبين الأجانب من 2 إلى 3 في البطولة الوطنية.

وأكّد إجتماع اليوم أن الرابطة تقدّمت بطلب رسمي للإتحاد الإفريقي لتأجيل إرسال أسماء الأندية المشاركة في المنافسة الإفريقية إلى يوم 10 جويلية.

إلى جانب ذلك، تأسفت هيئة الرئيس عبد الكريم مدوار من الجمهور الجزائري على التأجيل المتكرّر للموسم الكروي الجاري، نظرا لعدد من الأسباب التي كشفت عنها، أبرزها مشاركة الأندية في المنافسة الإفريقية و تنظيم الشان بالجزائر.

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