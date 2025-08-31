تأجيل انطلاق بطولة الهواة إلى 13 سبتمبر والرابطة تمدد فترة فتح منصة FAF Connect

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة، اليوم الأحد، عن تأجيل موعد انطلاق بطولة الهواة إلى تاريخ 13 سبتمبر.

بدلاً من الموعد المحدد سابقًا في 6 سبتمبر، وذلك عقب اجتماع المكتب الفيدرالي الذي ناقش مستجدات التحضيرات الخاصة بانطلاقة الموسم الجديد.

وأوضحت الرابطة في بيان رسمي موجه إلى جميع الأندية أن هذا القرار يأتي في إطار “ضمان الجاهزية التنظيمية والإدارية المثلى لانطلاقة المنافسة، وتماشياً مع متطلبات بعض الأندية التي لم تُنهِ بعد إجراءات تسجيل لاعبيها”.

تمديد فترة استخدام منصة FAF Connect

في السياق ذاته، أعلنت الرابطة أن منصة FAF Connect الخاصة بتسجيل وتأهيل اللاعبين ستبقى مفتوحة إلى غاية 15 سبتمبر، أي بعد جولتين من بداية البطولة.

مما يمنح الفرق هامشًا إضافيًا لاستكمال ملفاتها الإدارية وتحديث قوائمها.

ويُنتظر أن يُساهم هذا القرار في تخفيف الضغط الإداري على الأندية، خاصة تلك التي واجهت صعوبات في قيد لاعبيها في الآجال السابقة.

كما يمنح الوقت الكافي للرابطة لضبط البرنامج النهائي للبطولة وضمان انطلاقة سلسة على مستوى التنظيم.