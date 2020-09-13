تأجيل برنامج “The voice senior” للمرة الثانية وهذا موعد عرضه

فن وثقافة
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تأجيل برنامج “The voice senior” للمرة الثانية وهذا موعد عرضه
بقلم نادية بن طاهر

أعلن منظمو برنامج “The voice senior” عن تأجيل عرض البرنامج، للمرة الثانية، بعدما كان من المنتظر عرضه الشهر الجاري.

ونشر الحساب الرسمي للبرنامج على انستغرام، بيان مقتضب كتب فيه: ” نظرا للظروف المتقلبة اقتصاديا وأمنيا وصحيا والكارثة التي حلت ببيروت، قررت إدارة الـأم بي سي تأجيل بث برنامج The Voice Senior الموسم الأول، إلى العاشر من نوفمبر 2020″.

وكان من المقرر عرض البرنامج، يوم 21 مارس، إلا أنّه تم تأجيل العرض إلى موعد لاحق بسبب تداعيات فيروس كورونا، لتكشف التقارير الصحافية وقتها أنّ العرض سيكون في سبتمبر.

the voice senior


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