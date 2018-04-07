تأجيل بيع تذاكر رحلات الحجاج إلى أجل غير مسمى

بعد قرار السلطات السعودية تقليص عدد الرحلات فــي بدايـــة المــوســـم ونهـــايتـــه
الجوية الجزائرية لم تتسلم بعد مخطط الطيران الجديد
تأخر بيع التذاكر سيعطل إجراءات الإسكان الإلكتروني للحجاج
تقرر تأجيل عملية بيع تذاكر رحلات الحج على متن الخطوط الجوية الجزائرية ونظيرتها السعودية، التي كانت مقررة بداية من يوم غد، إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب عدم تسلمها لمخطط الطيران الجديد من الطيران المدني السعودي، بعد قرار السلطات السعودية تقليص عدد الرحلات في بداية الموسم ونهايته.
وحسب ذات المصادر، فإن الوفد المفاوض مع الطيران المدني السعودي قد قلص مدة الإقامة إلى 35 يوما، وهو ما يعني أن هذه الأخيرة لم تفرج بعد على مخطط الطيران للإعلان الرسمي عن بيع التذاكر، مضيفا أن المخطط سيقدم في الأيام القليلة القادمة، ومن المنتظر أن يتسبب هذا التأخر في تعطيل الإجراءات الأخرى لحج هذا الموسم، على غرار الإسكان الإلكتروني الذي يكون عادة بعد اقتناء التذاكر.
وكان الديوان الوطني للحج والعمرة، قد أعلن عن أن تاريخ اقتناء تذاكر السفر على متن الخطوط الجوية الجزائرية ونظيرتها السعودية سيكون بداية من الثامن أفريل الجاري ويستمر إلى غاية العاشر ماي المقبل، وذلك قصد الاحتفاظ بنسخة منها لمعرفة تاريخ وتوقيت الرحلة، أما الإسكان الإلكتروني فسينطلق في 9 من الشهر الجاري ويستمر إلى غاية 11 ماي لحجز الغرف بفندق الإقامة بمكة المكرمة عبر الموقع الرسمي للديوان على شبكة الإنترنت وكذا طباعة وصل الحجز.
وفصل الديوان في تحديد جميع الإجراءات بما فيها الحصول على دفتر الحج وختمه بعد تقديم وتعليق التأشيرة، الذي سيكون خلال الفترة الممتدة بين 8 أفريل الجاري و10 ماي.
للإشارة، فإن مصالح هيئة الطيران المدني السعودي قد قامت بتقليص عدد الرحلات في بداية الموسم وفي نهايته، تجتنبا لحالات تكدس وتأخر إجراءات الدخول والخروج التي عرفتها السنة الماضية، والتي تصل إلى ساعات بالمطار، مما تسبب في احتجاج الحجاج.
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