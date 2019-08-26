تأجيل تاريخ دخول الأساتذة إلى 2 سبتمبر المقبل

أفادت وزارة التربية الوطنية،أن تاريخ دخول الأساتذة سيكون يوم 1 سبتمبر وسيؤجل إلى 2 سبتمبر إذا تزامن مع أول محرم.

وحسب بلاغ لوزارة التربية، فإن التاريخ المحدد لاستئناف عمل الأساتذة في جميع الأطوار التعليمية المقرر ليوم أول سبتمبر 2019.

وأضافت الوزارة أنه وفقا للرزنامة المذكورة قد يتزامن مع أول محرم عام 1441 الذي هو عطلة مدفوعة الأجر.

ويمكن أن يصادف أول محرم يوم السبت 31 أوت أو يوم الأحد 1 سبتمبر.

وأضافت الوزارة أن إستئناف عمل الأساتذة إذا تزامن أول محرم مع يوم الأحد أول سبتمبر يؤجل الدخول إلى يوم الإثنين على الساعة الثامنة صباحا.