تأجيل تسديد قرض “الرفيق”.. وقروض جديدة للفلاحين المتضررين من الجفاف

قال مدير الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة، مسعود بن دريدي. أنه تقرر تأجيل تسديد قرض الرفيق من طرف الفلاحين زبائن بنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر”. الذين تضرروا من الجفاف في بعض المناطق ولم يحققوا مردودية تمكنهم من استئناف نشاطهم خلال الموسم الجاري.

وأضاف مدير الإتتاج الفلاحي “لوأج”، أنه سيتم دراسة الملفات حالة بحالة. من أجل تمكين الفلاحين الذين يتأكد تضررهم. من الإستفادة من قروض جديدة تسمح لهم بمواصلة النشاط، حيث يتعين على الفلاحيين المعنيين إيداع ملفاتهم على مستوى اللجنة الولائية لمتابعة وتحضير حملة الحرث والبذر. بغرض إعداد تقرير يتم على أساسه إتخاذ القرار النهائي.

وكشف ذات المتحدث، أن العملية تتم ضمن شباك موحد على مستوى كل ولاية. يضم تعاونية الحبوب والبقول الجافة. والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، والمديريات الفلاحية، وهو ما يسمح بتسريع معالجة الملفات.

وبالاعتماد على الشباك الموحد، سيتم أيضا تخفيض مدة حصول الفلاحين على مستحقاتهم في موسم الحصاد إلى مدة 72 ساعة. إذ فور تسليم الفلاح لمنتوجه، تقوم تعاونيات الحبوب والبقول الجافة بتحرير صك يناسب قيمة هذا المنتوج، يوجه لبنك الفلاحة والتنمية الريفية. ويقوم هذا الأخير باقتطاع قيمة المدخلات الفلاحية المقتناة وكذا القروض المتحصل عليها في موسم الحرث، قبل أن يتم تقديم الصك النهائي للفلاح.