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تأجيل تسليم مشروع اعادة تهيئة حديقة الحامة نتيجة الحجر الصحي الجزئي

الوطني
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تأجيل تسليم مشروع اعادة تهيئة حديقة الحامة نتيجة الحجر الصحي الجزئي
بقلم نسرين محفوف

أعلن المدير العام لحديقة التجارب الحامة، بالجزائر العاصمة، عن تأجيل تسليم مشروع اعادة تهيئة الحديقة.

وحسب تصريح المدير، اليوم الخميس، لوكالة الأنباء الجزائرية، فقد تم التأجيل، بسبب تراجع وتيرة الانجاز الخاصة بأشغال التهيئة، نتيجة للحجر الصحي الجزئي.

وأوضح بولحية أن مشروع تهيئة الحديقة يتمثل في تجديد وتوسعة الأقفاص بحديقة الحيوانات، ونصب احواض سمكية عبر ثلاث نقاط بالحديقة.

وقال المدير، إن الاشغال بحديقة الحيوانات توقفت بشكل جزئي، بعد ان وصلت نسبة تقدمها 90 بالمائة.

وكان يفترض ان يتم استلام المشروع خلال شهر مارس المنصرم، لتستقبل الحديقة زوارها خلال عطلة الربيع بحلة جديدة.


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