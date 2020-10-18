تأجيل تنظيم الصالون الدولي للبناء إلى سنة 2021

تقرر تأجيل تنظيم الطبعة الـ23 للصالون الدولي للأشغال العمومية والبناء ومواد البناء، باتيماتيك، المقرر تنظيمه شهر نوفمبر المقبل إلى سنة 2021.

أفادت الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “سافكس”، اليوم الاحد في بيان لها، أنه تقرر تأجيل تنظيم الصالون الدولي باتيماتيك بقصر المعارض بالجزائر العاصمة إلى غاية سنة 2021.

وأرجت الشركة سبب تأجيل تنظيم الصالون إلى الوضعية الصحية الإستثنائية التي تعيشها البلاد، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الشركة ان تنظيم الصالون الدولي باتيماتيك سيكون من 7 إلى 11 جوان من سنة 2021.