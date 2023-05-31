تأجيل ثالث لقضية بدوي وعبد المالك بوضياف إلى 7 جوان المقبل

أجلت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد. لليوم لثالث مرة ملف الفساد الذي توبع فيه الوزير الأول السابق نورالدين بدوي. و الوزير السابق للصحة و السكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف. بصفتهما واليان لولاية قسنطينة و 43 متهم الى تاريخ 7 جوان المقبل.

وجاء سبب التاجيل لغياب بعض المتهمين المتابعين في قضية الحال و كذلك الشهود. و بطلب من الطرف المدني لولاية قسنطينة ،هذا وقد شدد القاضي انه سيكون اخر اجل وسوف تنطلق المحاكمة بصفة فعلية يوم 7 جوان الاربعاء المقبل .

و يتابع المتهمون في ملف الحال بوقائع فساد تتعلق بمنح صفقات إنجاز المحطة الجوية لولاية قسنطينة بطرق ملتوية و مخالفة لقانون الصفقات العمومية الى جانب إكتشاف ثغرة مالية كبيرة التي شاهدتها اشغال مشروع تشديد مطار محمد بوضياف بولاية قسنطينة التي انطلقت سنة 2000 و لم تكتمل الى غاية 2013 ،فضلا عن اشغال البناء و التجهيزات التي كلفت الملايير من الدينارات وكبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة .