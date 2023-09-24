تأجيل ثالث لمحاكمة الوزيرين الأسبقين بدوي وبوضياف

أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الاحد، الى تاريخ 8 اكتوبر المقبل محاكمة كل من الوزير الأول الأسبق المتهم الموقوف “نورالدين بدوي”. والوزير الأسبق للصحة المتهم الموقوف ” عبد المالك.

وتم تأجيل محاكمة المتهمين لثالث مرة على التوالي. لتغيب القاضي عن جلسة اليوم. كما تأجلت كل الملفات القضائية المحالة على الغرفة الى بعد الأسابيع المنصرمة.

وتأتي برمجة القضية أمام هيئة المجلس بعد استئناف المتهمين ووكيل الجمهورية في الأحكام الابتدائية. التي أصدرها القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة). اين قضى بادانة المتهم ” نور الدين بدوي ” و” عبد المالك بوضياف ” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. ومليون دج غرامة مالية والوزير الأسبق للصحة, عبد المالك بوضياف. في قضية ذات صلة بالفساد.

صفقة مشبوهة

وقد توبع كل من بدوي وبوضياف بتهمة إبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة. حينما كانا يشغلان منصب والي بذات الولاية، بالإضافة الى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة.

كما نطقت ذات الجهة القضائية بحكم البراءة في حق كل من والي قسنطينة الأسبق، الطاهر سكران، والأمين العام الأسبق لذات الولاية، بن يوسف عزيز.

وكشف ملف التحري أن الأمر يتعلق بصفقة مشبوهة تخص مشروع إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة تم من خلالها تضخيم الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع الذي تم استلامه بعد 10 سنوات بدلا من 48 شهرا المحددة في دفتر الشروط.