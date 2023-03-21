تأجيل ثانٍ لمحاكمة السعيد بوتفليقة والإخوة كونيناف ورجال أعمال وبرلمانيين سابقين

أجلت رئيس الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء للمرة الثانية على التوالي. محاكمة المستشار السابق برئاسة الجمهورية و شقيق الرئيس الراحل المتهم الموقوف بالمؤسسة العقابية بالبيض” السعيد بوتفليقة”. المتابع في أكبر ملف فساد فصل فيه القطب الجزائي المتخصص في القضايا الاقتصادية والمالية بمحكمة سيدي امحمد.

وجاء تأجيل المحاكمة الى تاريخ 4 أفريل المقبل، بطلب تقدمت به هيئة الدفاع، لتأسيس محامين جدد في الملف للمرافعة لاحقا.

كما يتابع في ذات القضية رجال أعمال سابقين من بينهم المتهم الموقوف بسجن تازولت “علي حداد“. و المتهم “محي الدين طحكوت”، والمتهم “معزوز احمد” و “بعيري محمد” بالاضافة الى “الإخوة كونيناف”

ويخضع للمحاكمة أيضا متهمين آخرين من بينهم برلمانيين وموظفين و اطارات الوكالة الوطنية للطريق السيار و عدد من أفراد عائلة “طحكوت محي الدين” ، بالاضافة الى البرلماني السابق” ميسوم طاهر”،

وتأتي برمجة الملف مجددا بعد استئناف الأحكام الابتدائية، التي أدانت المتهمين السالفي الذكر بعقوبات ترازحت بين 15 سنة سجنا والبراءة، لمتابعتهم بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية، المتعلقة بجنحة إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي وتبييض الأموال ومخالفة الصرف.