تأجيل ثانٍ لمحاكمة “زوخ” ونجل بلقصير ورجال أعمال في قضية ترحيل 7500 عائلة ببومعطي

أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد، للمرة الثانية على التوالي مناقشة إحدى ملفات الفساد المتابع فيها إبن قائد الدرك الوطني السابق الفار من العدالة، المدعو “بهاء الدين بلقصير ” الى تاريخ 30 أفريل المقبل.

وجاء تاجيل المحاكمة بطلب تقدمت به هيئة الدفاع أمام هيئة المجلس.

ويتابع المتهم “بهاء الدين بلقصير” في قضية الحال بمعية عدد من المتهمين بينهم رجال أعمال سابقين، منهم رجل أعمال لبناني مستثمر في الجزائر، ووالي العاصمة السابق ” عبد القادر زوخ” وعدة شركات خواص.

ويتعلق الأمر برجل الاعمال الموقوف المدعو (ب.ع) ، والمقاول (ع.ج)، واللبناني ” ي.ح”. فيما يتواجد متهم واحد في حالة فرار (ه.ع ).

بحيث تم برمجة القضية بعد استئناف الاحكام القضائية التي أصدتها المحكمة الابتدائية بالقطب الجزائي المتخصص في القضايا الاقتصادية والمالية بمحكمة سيدي امحمد.

ونسب للمتهمين تهما تتعلق بجنحة منح و الحصول على امتيازات غير مستحقة. والاستفاذة من تاثير اعوان الدولة و الموظفيين العموميين. وتحريض موظفيين عموميين بهدف الحصول على امتيازات غير مستحقة. وتبييض الاموال في اطار جماعة اجرامية. ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، واساءة استغلال الوظيفة.