تأجيل ثانٍ لمحاكمة مير بلدية “هراوة” المتهم بتعاطي رشوة

أجلت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس، محاكمة المتهم الموقوف المدعو ” بختي موسى”. رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ” هراوة” الى تاريخ 27 أفريل الجاري وجاء تأجيل القضية بطلب من هيئةالدفاع.

كما يتابع المتهم الموقوف بجنحة إساءة إستغلال الوظيفة، وقبول مزية غير مستحقة او طلبها لأداء عمل. وهي التهمة التي نسبها اليه عميد قضاة التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة الدار البيضاء. خلال مجريات التحقيق ثم أمر بايداعه رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق .

وحسب ما اوردته مصادر ” النهار” فإن المتهم جرى توقيفه من قبل رجال الضبطية القضائية إثر تبليغ عنه فتم ضبطه متلبسا بالجرم. بطريق بن زرقة بمدينة هراوة وهو يتلقى رشوة تتمثل في مبلغ بقيمة 500 مليون سنتيم. من عند أحد التجار صادفه مشكل اثر عملية الهدم التي طالت البنايات غير مرخصة باقليم المنطقة.

وجرى تقديم المعني أمام نياية محكمة الحال ثم احالته على قاضي التحقيق لاستكمال إجراءات التحقيق.