تأجيل ثانٍ لمحاكمة 14متهما في قضية النصب على الطلبة

أجّلت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس، برئاسة بوجدو سفيان ،للمرة الثانية على التوالي البت في قضية النصب على الطلبة. المتابع فيها 14 متهما، ابرزهم مؤثرين معروفين على منصات التواصل الاجتماعي فيها. ويتعلق الأمر “نوميديا لزول” و “فاروق.ب” المعروف باسم “ريفكا” ، والمدعو “ابركان محمد” المدعو “ستانلي”. المتواجدين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق. إلى جانب المتهمة القاصر غير الموقوفة المسماة “إيناس ع.فاطمة الزهراء”.

وجاء قرار تأجيل القضية الى تاريخ 26 ماي الجاري بسبب تغيّب والدة المتهم الرئيسي “ع.سعاد” لتواجدها في المستشفى. اثر تعرضها الى وعكة صحية مفاجئة.

بحيث سبق وأن أجل القاضي المحاكمة، الأسبوع المنصرم، لاجل تعيين ممثل قانوني للشركة. واستدعاء الضحايا الغائبين، مع رفض طلبات الإفراج عن المتهمين الموقوفين، التي تقدمت بها هيئة الدفاع.

كما نوّه رئيس الجلسة، الضحايا على وجوز التأسس كاطراف مدنية، وفقا لما ينص عليه قانون الاجراءات الجزائية. في حين، استهل القاضي المحاكمة بالمناداة على أطراف القضية، بما فيه الضحايا الذين قارب عددهم 90 شخصا تأسسوا كاطراف مدنية. للمطالبة بتعويضات مالية من المحكمة جبرا بالاضرار اللاحقة بهم.

في حين، يتابع في قضية الحال المتهم الرئيسي الموقوف صاحب الشركة الوهمية “futur GATE” المدعو “أسامة.ر”. ووالدته البرلمانية السابقة المسماة “ع.سعاد” وشقيقه “ر.سيف الدين” وسكريترته الخاصة “ج.ليلى”. إلى جانب متهمين آخرين شملتهم المتابعة القضائية منهم المسماة “ط. نجاة”، ” ” ف.يانيس”، “ح.زكريا”، “ت.نسيم”، “ش.هشام”، “ب.محمد أمين”، “ب.ع.رانية”.

إحالة القضية على المحكمة بعد تجنيح التهم

كما تم إحالة القضية على المحكمة قبل أسابيع، من طرف غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة. بعدما تم تجنيح التهم الموجهة للمهتمين الـ14، وإعادة تكييف الوقائع من جناية الى جنحة. في حين، تم إسقاط عديد التهم التي تم نسبها للمتهمين خلال مجريات التحقيق الابتدائي، أبرزها، جناية الاتجار بالأشخاص المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عبر الحدود الوطنية.

في حين، سيمثل المتهمون محلّ المتابعة لمواجهة تهم تتعلق بجنحة النصب على الجمهور، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.