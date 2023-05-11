تأجيل ثان لمحاكمة 6 مكتتبين سكنات عدل إلى 18 ماي

أجلت محكمة الجنح بسيدي امحمد الى تاريخ 18 ماي محاكمة 6 مكتتبين سكنات عدل. و يتعلق الامر بكل من”م.س”،”ب.ع”,”ب.أ”,”ب.م. أ”,”ه.ب” ،”ه.إ”. وجاء سبب التأجيل بطلب من القاضي . ووجهت للمتهمين في قضية الحال تهم التحريض على التجمهر و التجمهر غير مسلح. بعد قيامهم بوقفة إحتجاجية امام مقر وزار السكن. و قيامهم بالذهاب الى البرلمان و محاولة ذهابهم الى مقر رئاسة الجمهورية. و ذلك للمطالبة بتغيير السكنات الممنوحة لهم من موقع 6500 مسكن بيع بالإيجار “عدل” بحوش الريح بمفتاح ولاية البليدة.

كما أطلق هؤلاء المكتتبين الذين رفضوا السكنات الممنوحة لهم بحوش الريح حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي. في محاولة منهم لتغييرها و سبق و ان نظموا وقفة إحتجاجية امام مقر وزار السكن للتعبير يوم 12 أفريل للتعبير عن رفضهم عن سكنات “حوش الريح”.