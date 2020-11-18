تأجيل جائزة نوبل للسلام بسبب كوفيد 19

أجلت مراسم تسليم جائزة نوبل للسلام لسنة 2020 بشكل مباشر في أوسلو الشهر المقبل بسبب جائحة كورونا.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي، الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2020، ولجنة جائزة نوبل، في بيان لها اليوم الاربعاء قالت فيه: “في ظل القيود الحالية في أوسلو، لن يتسنى إقامة الحفل أو أي مراسم أخرى من البرنامج التقليدي للحائز على الجائزة بطريقة جيدة لها قيمتها”.

وأضاف البيان “نأمل أن يتمكن ديفيد بيزلي، رئيس برنامج الأغذية العالمي، من إلقاء محاضرة نوبل في قاعة مدينة أوسلو العام المقبل اعتمادا على تطور الجائحة”.

وتابع: “عندها قد يمكن أيضا إقامة مأدبة نوبل، على شرف برنامج الأغذية العالمي. تم إلغاء مأدبة هذا العام، كما أعلن في وقت سابق”.

ويقام حفل جائزة نوبل للسلام عادة في قاعة “أوسلو سيتي هول”، إلا أن القائمين على تنظيم الحدث هذا العام قالوا إنه سيكون محدودا وسيعقد في جامعة المدينة بسبب جائحة كورونا.

وتخطط لجنة نوبل النرويجية حاليا لحفل توزيع جوائز رقمي، حيث سيتم منح برنامج الأغذية العالمي الميدالية والشهادة.

ومن المتوقع أن يشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس بالنظر إلى مكانتها المرموقة.

و جائزة نوبل تأتي معها جائزة نقدية بقيمة 1.1 مليون دولار، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية.

وينظم الحفل كل عام في العاشر من ديسمبر، بالتزامن مع ذكرى وفاة مؤسس الجائزة ألفريد نوبل.