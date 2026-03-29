تأجيل جديد لمباريات تسوية الجولة الـ 17

أجرت الرابطة المحترفة لكرة القدم، تعديلا جديدا بخصوص المباريات المتأخرة عن الجولة الـ 17 من البطولة والتي يتقدمها داربي الجزائر، بين المولودية والاتحاد.

وكان مقررا أن تٌقام لقاءات تسوية هذا الجولة، غدا الاثنين الـ 30 مارس الجاري. وفقا للبرنامج الذي أعده المكتب الفدرالي التابع لـ”الفاف” في وقت سابق.

قبل أن تؤكد الرابطة اليوم الأحد، في منشور عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” عن تأجيل اللقاءات المتأخرة إلى الثلاثاء الـ 31 مارس الجاري. وذلك، على اثر وفاة رئيس الجمهورية الأسبق اليامين زروال واعلان الحداد الوطني.

لتعود ذات الهيئة الكروية. مجددا وتعلن في ذات المنشور عن تأجيل جديد للمباريات بـ 24 ساعة أخرى. لتقام يوم الأربعاء الفاتح أفريل الداخل.

وجاء برنامج تسوية الجولة الـ 17 المقرر هذا الأربعاء:

أتليتيك بارادو - شباب بلوزداد (ملعب 20 أوت 55 سا 15:00)

مولودية الجزائر – اتحاد العاصمة (ملعب “علي عمار” سا 16:00) من دون جمهور

شبيبة القبائل – نجم بن عكنون (ملعب “حسين آيت أحمد” سا 16:00).