تأجيل جلسة الإستئناف في قضية علي حداد إلى 20 سبتمبر

قرر مجلس قضاء العاصمة تأجيل جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد إلى يوم 20 سبتمبر المقبل.

قرر قاضي الغرفة الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الاحد، تأجيل محاكمة رجل الأعمال علي حداد الموقوف وعدد من المسؤولين السابقين، في قضية الحصول على امتيازات ومزايا بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين بالإضافة الى تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية، إلى تاريخ 20 سبتمبر.

وذلك مع استخراج المتهمين من سجن الحراش، بسبب عدم جلبهم اليوم لأجل برمجة محاكمة مرئية، بطلب من هيئة الدفاع.

ويتابع إلى جانب المتهم علي حداد، المتواجد حاليا بسجن تازرت بباتنة بسبب تحويله مؤخرا من سجن الحراش، وقائع فساد برفقة عدد من المسؤولين السابقين بتهم فساد تتعلق بحصول علي حداد على العديد من الامتيازات العقارية والبنكية والمينائية بمختلف ولايات الوطن.

ومن أبرز الوزراء المتابعين الوزيرين الاولين الاسبقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال بإضافة إلى 3 ولاة سابقين

تجدر الإشارة أن القضية أحيلت علي مجلس قضاء العاصمة بعد ايستئناف المتهمين ووكيل الجمهورية في الأحكام التي سلطتها المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد المتراوحة مابين 18 سنة حبسا نافذا والبراءة.