تأجيل حفل الأوسكار المقبل في دورته الـ94 إلى مارس 2022

تأجل موعد حفل جوائز الأوسكار المقبل في دورته الـ 94 إلى شهر مارس من عام 2022 بسبب ما يخلفه فيروس كورنا في العالم حسب ما كشف عنه موقع vulture .

وأضاف التقرير أن الموعد النهائي لإقامة الحفل سيكون يوم الأحد والذى يتزامن مع الـ27 من شهر مارس لعام 2022. في مسرح دولبى فى هوليوود، بعدما كان محددا له يوم 27 فيفري 2022، ليتأجل بذلك شهراً كاملا.

كما ذكر التقرير أن موعد الإعلان عن ترشيحات جوائز الأوسكار سيكون يوم 8 فيفري من عام 2022.

فيما يبدأ التصويت النهائي للأفلام يوم 17 مارس 2022 ولمدة 5 أيام متواصلة، ليتم الاعلان فيما بعد على الفائزين قبل انطلاق الحفل بخمسة أيام.