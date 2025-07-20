تأجيل حفل الشاب مامي في الكازيف

تقرر تأجيل حفل الفنان الشاب مامي الذي سيقام يوم 25 جويلية 2025 بمسرح الهواء الطلق الكازيف سيدي فرج إلى موعد لاحق.

وحسب بيان رسمي، فإن قرار التأجيل تم اتخاذه بالتنسيق مع الفريق الفني للفنان. وذلك بهدف ضمان إقامة عرض يليق بتطلعات الجمهور وبالمعايير الفنية التي يحرص عليها الشاب مامي. حيث لم يكن بالإمكان توفير الظروف والتجهيزات التقنية المطلوبة. خاصة ما يتعلق بالبطاقة التقنية، في الوقت المحدد.

من جهته عبّر الشاب مامي، الذي يكن محبة كبيرة لجمهوره، عن أسفه لهذا التأجيل.

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